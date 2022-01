Lewis Hamilton verso una clamorosa decisione: bomba sul suo futuro. Il pilota inglese è stato battuto da Max Verstappen nell’ultimo Mondiale

L’esito del Mondiale 2021 ha lasciato un pesante amaro in bocca a Lewis Hamilton. Il pilota inglese aveva compiuto una grande rimonta su Max Verstappen, vincendo in Brasile, Qatar e Arabia Saudita. Una ventina di punti azzerati prima del via di Abu Dhabi, vanificati dal sorpasso dell’olandese proprio all’ultimo giro. Le decisioni di Michael Masi, Race Director della F1, non sono andate giù alla Mercedes e al ‘Re Nero’. Il sette volte campione del mondo ha meditato profondamente di dire addio alla Formula 1, proprio per la delusione di quanto avvenuto in pista. L’incidente di Latifi e soprattutto l’ingresso della Safety Car, andava gestito in altro modo e ha ‘rovinato’ il gran finale.

Lewis Hamilton verso una clamorosa decisione: bomba sul suo futuro

Secondo quanto riportato dalla BBC, ci sarebbe una clamorosa indiscrezione sul futuro di Hamilton. L’inglese vorrebbe ricevere dalla FIA l’ammissione di colpa per quanto fatto ad Abu Dhabi. Una confessione degli errori commessi che lo farebbe sentire meglio, pronto per rilanciarsi in una nuova sfida in questo 2022. La Mercedes, che aveva ritirato i suoi ricorsi contro la Federazione, è sempre rimasta al fianco di Lewis e spera che alla fine si convinca a proseguire nella sua carriera. Dopo l’allontanamento di Bottas, sarà Russell il suo compagno, sempre che non si siano clamorosi colpi di scena.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si chiude per il centrocampista: scambio e soldi

LEGGI ANCHE >>> Michael Schumacher, niente da fare: l’annuncio gela il mondo dello sport

Il #44 è rimasto in queste settimane lontano dai riflettori, passando il tempo a casa dei suoi genitori, senza curare molto i social e senza rilasciare più dichiarazioni ufficiali. Il pensiero sul da farsi non è ancora definitivo e qualcuno come Bernie Ecclestone scommette sul fatto che alla fine si potrebbe anche ritirare.

Soltanto un’ammissione ufficiale della FIA sugli errori commessi da Masi ad Abu Dabhi potrebbe spingerlo a continuare nella sua carriera in F1. I suoi tifosi sperano che ciò avvenga.