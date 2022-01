Isola dei Famosi, spunta la statua di una protagonista al Madame Tussauds

Una protagonista dell’Isola dei Famosi è sbarcata ad Amsterdam nel celebre Museo Madame Tussauds: che sorpresa!

L’opinionista dell’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini, è sbarcata nel Museo Madame Tussauds come statua. Una grande sorpresa per la cantante ed ereditiera che ha accaparrato una buona fetta della sua popolarità nei Paesi Bassi grazie al matrimonio con Afrojack, il deejay olandese.

La decisione, come ha spiegato Quinten Luykx, direttore generale di Madame Tussauds Amsterdam, è dovuta all’affluenza di turismo italiano: “Abbiamo rilevato una crescita nel numero dei turisti italiani sia nella capitale che presso il nostro museo e proprio per questo abbiamo deciso di rappresentare un personaggio italiano”. Luykx ha spiegato il punto di vista di un direttore di un museo sul turismo straniero: “Rappresenta per noi circa il 70 per cento dei visitatori totali di cui, in particolare, il 12 per cento è di nazionalità italiana, con un’età media tra i 20 e i 25 anni. Inoltre, il mercato italiano è quello che negli ultimi anni registra una crescita più veloce rispetto agli altri”.

Elettra Lamborghini dall’Isola dei Famosi a Madame Tussauds: com’è nata l’idea

L’idea di realizzare la statua per Elettra Lamborghini è presa dal direttore generale, ma perché proprio lei? A condurre l’analisi è stato il global brand team che, attraverso analisi social, ricerche google, domande a campione ai propri visitatori, hanno fatto emergere l’erediterà ed opinionista dell’Isola dei Famosi come icona italiana da rappresentare e mettere al museo delle cere.

A settembre 2021, Elettra Lamborghini ha posato per circa tre ore davanti agli scultori ed è stata poi realizzata un’intera scansione 3D che aiuterà il team di esperti ad elaborare la statua nella miglior maniera possibile.