Giulia De Lellis, mazzata tremenda causa Covid: l’ultimo messaggio allarma i fan

L’influencer Giulia De Lellis ha dovuto festeggiare il suo compleanno in casa a causa del Covid: le sue condizioni allarmano i fan.

Sarà un 26esimo compleanno amarissimo per Giulia De Lellis che si troverà a spegnere le candeline da sola. L’influencer romana, infatti, è bloccata in casa dal Covid-19 e quindi tra qualche giorno si troverà costretta a festeggiare la ricorrenza in totale solitudine, come ricordato dalle sue stories su Instagram. Infatti se in precedenza tutti i tamponi rapidi erano risultati negativi, a dare la stangata alla modella ci ha pensato il test molecolare. Inoltre come è noto, adesso Giulia dovrà affrontare anche il suo essere ipocondriaca.

L’ex compagna di Andrea Beretta così ha voluto aggiungere: “Vi lascio immaginare il mio stato…“. Per questo motivo l’attuale fidanzata di Carlo Gussali Beretta, rampollo di una nota famiglia di imprenditori bresciani produttori di armi, ha voluto comunque tranquillizzare i fan affermando che si riprenderà al più presto. Mentre per quanto concerne il suo stato, la De Lellis non ha voluto dare ulteriori notizie, ma al momento non sembrerebbe mostrare dei sintomi acuti.

Giulia De Lellis colpita dal Covid: i piani dell’influencer

Il Covid è solamente la seconda batosta per la Giulia De Lellis. Infatti l’influencer sperava in una partecipazione a Sanremo dopo le voci che si erano rincorse nelle ultime ore, alla fine però la chiamata non è arrivata. Infatti Amadeus ha annunciato le cinque conduttrici che lo affiancheranno al Festival di Sanremo ed il nome della laziale non appare. A smentire l’indiscrezione nelle scorse settimane ci aveva già pensato il portale specializzato Dagospia.

Infatti il conduttore ravennate ha confermato solamente la presenza di Ornella Muti, l’attrice Lorena Cesarini, Drusilla Foer (alter ego di Gianluca Gori), Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. La candidatura dell’ex protagonista di Uomini e Donne è quindi finita in un nulla di fatto. Una vera e propria batosta per lei, ma anche per Alessia Marcuzzi. Infatti la presenza delle due personalità era data per certa a fine anno, ma alla fine Amadeus ha puntato su altre showgirl.