Cosa faceva Amadeus prima di diventare un grande conduttore? Sorpresa!

Amadeus è nato a Ravenna il 4 settembre 1962 da mamma Antonella e papà Corrado, di origine palermitana. All’età di 7 anni si trasferisce con la sua famiglia a Verona per motivi lavorativi del padre: un provetto cavaliere così come il fratello e lo zio. Fu dal padre che ereditò la passione per l’equitazione.

A Verona il giovane Amadeus inizia a frequentare la radio locale Radio Verona e successivamente, dal 1984 al 1986, Radio Blu. Durante un servizio radiofonico dal Festivalbar 1986, in diretta su Radio Blu, viene in contatto con Claudio Cecchetto e il giorno successivo sotto la guida dell’allora direttore Renzo Campo dell’Orto, registra un nastro demo e lo spedisce a Cecchetto.

Il talent scout decide di dargli una chance e nel 1986 lo fa debuttare su Radio Deejay. Esordisce in tv nel 1988 partecipando a 1, 2, 3 Jovanotti su Italia 1, programma condotto dal collega romano. Nell’estate del 1995 conduce per la terza volta il Festivalbar affiancato da Federica Panicucci e Laura Freddi mentre l’approdo in Rai arriva nel gennaio 1999. Un successone dietro l’altro che lo porta a diventare uno dei più grandi conduttori italiani. Ma in molti si sono chiesti cosa faceva Amadeus prima di diventare un conduttore.

Amadeus è ormai il conduttore più amato dal pubblico. Quest’anno presenterà per la terza volta di seguito il Festival di Sanremo e per lui tutto sembra procedere a gonfie vele, tanto nel lavoro quanto in amore. Ma che lavoro faceva Amadeus prima di diventare conduttore?

Dopo la scuola dell’obbligo, il giovane Ama lavora nei bar e nelle discoteche come disc jockey. Poi presta il servizio militare a San Giorgio a Cremano come marconista. Al ritorno a Verona inizia la carriera da dj.