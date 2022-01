Attacco d’ansia per l’ex tronista di Uomini e Donne: le lacrime sui social – FOTO

Non è la prima volta per l’ex tronista di Uomini e Donne che mette a nudo la sua fragilità con i suoi follower sui social

Qualche mese fa, Teresa Langella ebbe un attacco d’ansia in diretta a Verissimo e fu lei stessa a svelarlo ai suoi follower su Instagram svelando di essere protagonista al salotto di Silvia Toffanin: “Andrà in onda domani ale 16:30 su Canale 5. Non so se domani avrò la forza di vederla perché nonostante fossi entusiasta di conoscere la dolcissima Silvia, purtroppo ho vissuto un’ora davvero difficile. Mi ha colto un forte attacco d’ansia che non sono riuscita a gestire ma che non vogliamo assolutamente mostrarvi”.

Purtroppo questo fenomeno non l’abbandona e l’ex tronista di Uomini e Donne continua a soffrirne con regolarità parlandone il più possibile con gli altri per poter sensibilizzare sull’argomento ed in particolare sul fatto che non c’è nulla di cui vergognarsi o imbarazzarsi.

Uomini e Donne, Teresa Langella si dispera: “La mia più grande nemica da sempre”

Questa volta tramite Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato ai suoi follower: “Vorrei solo poter scappare dai troppi pensieri che mi riempiono la testa e trovare rifugio in un posto sicuro. Qualche ora fa l’ennesimo attacco d’ansia, la mia più grande nemica da sempre. Quanto male mi fai? Perché hai scelto me?”.

Teresa Langella prova a darsi una spiegazione: “Qualcuno mi dice che quando arriva è perché c’è qualcosa che va risolto, che anche se ci passi su più e più volte, prima poi quella voce tornerà a parlarti e tu la devi ascoltare. Ci sono cose che forse devo risolvere, che ho bisogno di cambiare in qualche modo e devo trovare una soluzione, la migliore per me”.