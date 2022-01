Anna Tatangelo, pessime notizie per la conduttrice: è saltato tutto?

Mediaset ha ufficializzato quale sarà il destino del programma che vedeva Anna Tatangelo nel ruolo di conduttrice: il ritardo ha cancellato un altro impegno in Tv?

La scelta di Piersilvio Berlusconi di affidare ad Anna Tatangelo la conduzione di Scene da un matrimonio, il remake del famoso programma di Davide Mengacci, aveva sollevato moltissime polemiche. Anna Tatangelo, però, è stata bravissima a mettere tutti a tacere attraverso il suo lavoro, conquistando puntata dopo puntata il pubblico.

Scene da un matrimonio è infatti arrivato ad ottenere l’ottimo risultato di circa due milioni di spettatori. È stata apprezzata la sua conduzione molto amichevole e partecipe, ma mai troppo aggressiva nei confronti degli sposi. Soprattutto per questi motivi, Mediaset ha deciso di far riprendere la trasmissione il 22 gennaio.

Con una nota ufficiale, il 12 gennaio Mediaset ha comunicato lo stop a Scene da un matrimonio. Non si tratta della cancellazione del programma, ma bensì del posticipo della ripresa della trasmissione dopo le vacanze di Natale. La motivazione è che, a causa della pandemia di Covid, Canale 5 si è vista costretta a prendere questa scelta.

La notizia è stata immediatamente condivisa dalla conduttrice, che non ha però voluto commentare la notizia. Essendo l’artista impegnata a trecentosessanta gradi nel mondo dello spettacolo, c’è il rischio concreto che questo ritardo possa impattare su altri progetti di Anna Tatangelo, come ad esempio la chiaccherata partecipazione a Sanremo.

Secondo numerose indiscrezioni, Anna Tatangelo poteva essere una dei cinque volti femminili scelti da Amadeus per la co-conduzione del Festival di Sanremo 2022. Il fatto che siano stati preferiti altri nomi c’entra anche con il posticipo del suo programma di Canale 5, Scene da un matrimonio?

Ecco il tweet di Mediaset che ufficializza il ritardo nella messa in onda del programma condotto da Anna Tatangelo:

Per evidenti problemi organizzativi legati all’emergenza sanitaria, la messa in onda su #Canale5 della seconda edizione di #SceneDaUnMatrimonio condotta da @_AnnaTatangelo_, prevista inizialmente per sabato 22 gennaio, sarà posticipata di qualche settimana. pic.twitter.com/Oy6CeZsJ5P

— QuiMediaset (@QuiMediaset_it) January 12, 2022