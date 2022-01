Amici 21, terribile infortunio per uno degli allievi più amati: si ritira subito? – VIDEO

È stato accertato l’ennesimo infortunio di inizio 2022 fra i ballerini di Amici. Ecco di chi si tratta questa volta e quale è stata la sua reazione alla notizia.

In questi primi giorni di gennaio, si sta verificando una pioggia di infortuni all’interno del talent-show di Maria De Filippi. Durante la prima puntata del 2022 di Amici, andata in onda su Canale 5 il 9 gennaio, mancava infatti Carola Puddu. Il talento straordinario del ballo ha subito un infortunio al ginocchio e si sta sottoponendo a dei cicli di riabilitazione.

Non è la prima volta che Carola si infortuna al ginocchio: ha infatti avuto un problema simile nel 2018. È arrivato come una tegola l’infortunio di un’altra ballerina professionista, Giulia Stabile. Dopo la visita dal dottore Alessandro Danieli, esperto in traumatologia della danza, ha deciso di sospendere le sue esibizioni per una settimana.

Amici 21, ancora un infortunio: di chi si tratta

Mentre gli alunni di Amici erano nella casetta, è stata Maria De Filippi a confermare dell’ulteriore infortunio. Dopo che Mattia Zenzola si era infortunato, la redazione gli ha chiesto di sottoporsi a degli accertamenti. Ne è risultato che ha una micro-lesione. Non si sa quanto durerà la riabilitazione, tutto dipende dalla sua risposta alle cure che riceverà.

LEGGI ANCHE >>> “Siamo troppo diversi”, amatissima coppia in crisi ad Amici 21: sono giunti al capolinea?

NON PERDERTI >>> Amici 21, concorrente rischia la sostituzione: arriva l’avvertimento – VIDEO

C’è la concreta possibilità che, se l’infortunio di Mattia Zenzola dovesse richiedere tempi lunghi di recupero, la sua esperienza ad Amici venga chiusa prima del previsto. Il ballerino di latino-americano ha capito subito la gravità della situazione, commentando: “Andarsene così è la cosa più brutta che mi potesse capitare“.

Amici 21, lo sfogo di Mattia: teme la reazione di Todaro

Mattia si aspettava la brutta notizia, ma è comunque scoppiato in lacrime. In un lungo sfogo, ripreso dalle telecamere Mediaset, ha spiegato che essere ammesso ad Amici era il sogno della sua vita. Inoltre, dopo il confronto con Raimondo Todaro a fine novembre per la sua condotta, ha detto di temere il giudizio dell’insegnante riguardo la sua situazione.

Ecco i due video con gli spezzoni dell’annuncio della gravità dell’infortunio di Mattia e del suo sfogo all’interno della casetta:

View this post on Instagram A post shared by Amici Official (@amiciufficiale)