Uomini e Donne anticipazioni, cambia in extremis la scelta di Roberta: da non credere. I telespettatori rimarranno spiazzati

Arrivano delle anticipazioni davvero interessanti per quanto riguarda la prossima puntata di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio andrà in scena su Canale 5, la consueta fascia quotidiana delle 14.45 del format condotto da Maria De Filippi. I telespettatori attendono con ansia la scelta di Roberta Ilaria Giusti. La tronista infatti è chiamata a chiudere il suo percorso nel programma con un indirizzo preciso dei suoi sentimenti. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, la sua scelta ricadrà su Samuele Carniani, nonostante tutte le perplessità che aveva palesato nelle scorse settimane. Una decisione in controtendenza che lascerà tutti sorpresi. Questo perchè la maggior parte di loro credeva che la preferenza fosse indirizzata su Luca Salatino, grande favorito della vigilia, come sottolineato anche dalla mamma della ragazza.

Uomini e Donne anticipazioni, oggi arriva la scelta di Roberta: non sarà quella che tutti credono

Invece Roberta Ilaria Giusti spiazzerà tutti, sottolineando come sia “sicura al 100% di Samuele Carniani”, con il quale pensa di poter costruire il suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Gianni Sperti contro Paola Barale, non è finita: nuovo messaggio infuocato – FOTO

In base a quanto svelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, la reazione del corteggiatore romano, sarà a dir poco gelida, quasi a non dar soddisfazione alla tronista. Nella puntata odierna, inoltre, Maria De Filippi proporrà al ragazzo una cosa davvero inaspettata, ovvero quella di salire sul trono. La sua risposta sarà affermativa e passerà dall’altra parte della barricata. Resta da capire come reagirà a questa mossa Roberta, sicuramente spiazzata.

LEGGI ANCHE >>> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva la confessione tanto attesa: pubblico in fermento

Per quanto riguarda gli altri protagonisti, l’11 gennaio vedrà anche Gemma Galgani sotto la luce dei riflettori, con l’ennesima delusione sentimentale ricevuta e l’analisi di quanto accaduto. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 14.45.