Un Posto al Sole, fiocco rosa per uno dei protagonisti: che gioia! – FOTO

Ad Un Posto al Sole si appende un fiocco rosa: è nata la figlia di uno dei protagonisti della soap opera pertenopea

Con un post su Instagram, Samuele Cavallo, Samuel di Un Posto al Sole, ha rivelato la nascita della sua primogenita, Isabel. L’attore pugliese ha annunciato con grande gioia della nascita sul suo profilo personale: “10/01/2022 Benvenuta ISABEL. Mi hai dato il ruolo più bello che potessi avere in questa vita: sono il papà più felice del Mondo”.

Un meraviglioso scatto in bianco e nero di Isabel tra le braccia della mamma che nei mesi passati è stata ricondivisa sui social dall’attore pugliese con un bel pancione da gravidanza. L’ennesimo fiocco rosa che si appende negli studi Rai di Un Posto al Sole per la nascita di un’altra figlia degli attori dell’amata soap opera partenopea.

Un Posto al Sole, il dualismo Samuele-Samuel

Se Samuele Cavallo sta attraversando un meraviglioso momento di vita con la nascita di Isabel, lo stesso non si può dire per il personaggio che interpreta, Samuel, che è attualmente impantanato in una relazione che non s’ha da fare. Attualmente, infatti, in Un Posto al Sole, Samuel è innamorato perso di Speranza, ma l’ultimo ricordo che ha di lei è uno schiaffo in pieno volto dopo aver sentito la conversazione avvenuta con il rivale in amore Vittorio. Come andrà a finire?

Il sereno sembra essere appena dietro l’angolo perché Speranza si sta rendendo conto che quello che prova per Samuel è più di una semplice amicizia: che nasca qualcosa di molto tenero tra i due?