Tommaso Zorzi-Tommaso Stanzani, novità in arrivo: l’annuncio sorprende i fan – VIDEO

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani su Instagram lasciano i fan senza parole: “Novità in arrivo”. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Grandi novità in arrivo per quanto concerne la vita sentimentale di Tommaso Zorzi. L’ex gieffino è tornato nelle Insta Stories con il suo ragazzo Tommaso Stanzani e insieme hanno dichiarato che presto comunicheranno grandi novità. Ebbene, i due hanno incuriosito particolarmente i fans soprattutto con l’ultimo video dove il ballerino è alle prese con la chiusura di enormi scatoloni a casa di Tommaso.

Le novità saranno svelate dalla coppia il prossimo venerdì. Intanto l’ex gieffino ha chiesto a Stanzani se è felice. La sua espressione l’ha detta lunga: “Certo che sono felice. Tanto!”, ha chiosato l’ex concorrente di Amici 20. Ma gli scatoloni a casa Zorzi sono un primo segnale per i followers?

Tommaso Stanzani chiude degli enormi scatoloni a casa Zorzi: novità in arrivo

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono innamoratissimi, tanto da riuscire a far sognare i fans ad occhi aperti. Per i due è stato subito un colpo di fulmine e da quando si sono incontrati trascorrono tantissimo tempo insieme. Nelle Insta Stories odierne i due hanno comunicato ai followers che venerdì comunicheranno delle novità importanti.

Dato l’imminente trasloco di Zorzi dall’appartamentino milanese ad un altro, probabilmente più gande, c’è già chi ha pensato che finalmente i due innamorati andranno a convivere definitivamente insieme. Insomma, la curiosità è tanta ma c’è da aspettare soli due giorni per scoprire le novità attualmente tenute segrete.