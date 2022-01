Serena Rossi, colpo al cuore per i fan: “Matrimonio annullato”

Un annuncio che ha sconvolto i fan dell’attrice partenopea Serena Rossi che da anni la seguono nel suo percorso artistico

Erano appena un paio d’anni fa quando Serena Rossi è stata ospite negli studi di Domenica In ed ha annunciato che lei e Davide Devenuto sarebbero convolati a nozze. Finora, però, i due non hanno ancora confermato al pubblico di essersi sposati: dov’è finita la promessa?

Una promessa fatta davanti a Zia Mara deve essere portata a termine, ma qualcosa in questo caso è andato storto e le parole della futura protagonista de La Sposa sono alquanto eloquenti.

Serena Rossi sbotta: “Ho smesso di chiedermi se e quando ci saranno”

A DiPiù TV, Serena Rossi ha svelato: “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”. Per il momento, il sogno del matrimonio con Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un Posto al Sole quando interpretavano rispettivamente Carmen e Andrea, resta ben chiuso nel cassetto.

Il rapporto tra Davide e Serena ha vissuto di alti e bassi, come nelle migliori coppie, e non molto tempo fa la loro lontananza è durata oltre un anno fino a quando i due si sono resi conto di non poter fare a meno l’uno dell’altra ed hanno anche fatto un figlio, Diego, che quest’anno compirà 6 anni.