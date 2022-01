Mediaset ha scelto, l’addio è definitivo: Fabrizio Corona si gode la rivincita. Ormai si è chiusa una lunga epoca della televisione in Italia

Il 2022 è cominciato con novità importanti per i telespettatori italiani. Sarà la fine di un’epoca, ma la scelta di Mediaset è irrevocabile anche se molti se l’aspettavano da tempo: dal 10 gennaio tutti i canali Premium, ben sette, sono spariti dalla piattaforma di Sky e molti non torneranno mai più.

Una scelta che arriva a quasi 17 anni dal lancio di Mediaset Premium che nel 2005 era nata con il chiaro intento di contrastare in Italia lo strapotere di Sky nel campo delle tv a pagamento. E se per i primi anni la concorrenza era stata interessante e proficua per entrambe, da tempo ormai l’idea del Biscione era tramontata. Un ultimo colpo di coda era stato registrato con il passaggio nel marzo 2018 di tre canali tematici e altri quattro dedicati al cinema propri su Sky, ma ora è tempo di addio.

E se chi conosce bene il mondo della televisione non si stupisce, c’è anche chi la prende come una rivincita personale. O almeno, questo fa pensare l’ultimo commento di Fabrizio Corona nelle sue Storie di Instagram. Ha condiviso uno dei tanti articoli che annunciava la decisone presa a Cologno Monzese e ha commentato con poche parole. “Chiusi tutti i canali Mediaset Premium Bye bye Primo passo…”

Mediaset ha scelto, l’addio è definitivo: il progetto era naufragato da tempo

Non è chiaro perché Fabrizio Corona abbia deciso di lanciare questa frecciatina a Mediaset ma il messaggio è sufficiente per capire che la notizia l’ha caricato. Qualche tempo fa, intervistato da Superguida TV, aveva ribadito ancora una volta di non essere assolutamente interessato a partecipare ad un reality ed era anche andato oltre. “Non andrò in televisione almeno fino al prossimo anno. Ho firmato un contratto con Netflix per la produzione di una docuserie sulla mia vita”.

Lui sa già cosa fare mentre non è chiaro fino in fondo cosa farà Mediaset. Premium Cinema 1, Cinema 1+24, Cinema 2, Cinema 3 ma anche Premium Crime, Stories, Action sono stati spenti su Sky e saranno sostituiti da Peacock. Ultimo capitolo di una dismissione che era cominciata con la chiusura di chiusura di Premium Sport e Premium Calcio perché i diritti della Champions League non avevano prodotto i risultati sperati.