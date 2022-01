Manuel Bortuzzo, attacco totale: “Sembra diventato quasi cattivo”. L’ex nuotatore azzurro sta per uscire, ma sarà un addio complicato

Ormai i giochi dentro alla casa del Grande Fratello Vip 6 sono diventati chiari e palesi, come se dopo le feste di Natale il reality di Canale 5 fosse entrato in una nuova dimensione. Da una parte ci sono Manila Nazzaro, Soleil Sorgé e Katia Ricciarelli, dall’altra Miriana Trevisan e le sorelle Selassié. Poi in ordine sparso tutti gli altri, compreso Manuel Bortuzzo.

Lui ha scelto di non tradire Lulù anche se in realtà lo farà presto perché nella diretta di venerdì prossimo o al massimo in quella del 17 gennaio uscirà dalla casa più spiata d’Italia. Da qui al suo addio però il percorso si annuncia lungo e complicato, perché la frattura con alcuni degli altri concorrenti ormai è insanabile.

Anzi, c’è chi aspetta solo quel momento per togliersi un peso. Come Katia Ricciarelli che nei primi due mesi del GF Vip era diventata un punto di riferimento per Manuel, quasi una mamma aggiunta. Ma da tempo le cose tra loro sono cambiare e non soltanto per la scelta di Bortuzzo che ha ceduto alla corte di Lulù Selassié.

Manuel Bortuzzo, attacco totale: ormai è rottura definitiva con le amiche di un tempo

Una prova ulteriore è arrivata nella diretta di ieri sera, dopo l’ennesimo confronto tra i due gruppi. Katia ancora una volta si è confrontata con Soleil e ha espresso la sua convinzione: “Non ritrovo più Manuel, uno che ha sempre avuto l’affetto da tutti. Sembra diventato quasi cattivo… Non lo so”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Durissimo colpo per Alfonso Signorini: riuscirà a rialzarsi il celebre conduttore?

Parole che arrivano a stretto giro rispetto a quelle che aveva pronunciato solo qualche giorno fa: “Manu mi ha incontrata, neanche guardata. Cosa gli ho detto? Quindi non si capisce più niente”, aveva detto Katia a Soleil. Entrambe, così come Manila,. sembrano stanche di questa situazione e ora il pubblico aspetta di capire come reagiranno quando Bortuzzo lascerà definitivamente la casa.