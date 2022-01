GF Vip 6, reazione estrema nella notte: “Esco. Non ce la faccio più”

Nella notte uno dei vipponi ha avuto un crollo emotivo a causa di un episodio che l’ha segnato particolarmente.

Ieri sera, lunedì 10 gennaio, è andato in onda il primo appuntamento settimanale del GF Vip 6. Tanti i temi affrontati, alcuni commoventi altri più gioiosi. Un momento particolarmente festivo è stato quando è entrata la fidanzata di Giucas Casella Mentre mentre quello strappalacrime riguarda Valeria Marini. Non sono mancate altre accuse tra i vip che hanno visto coinvolte nuovamente Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo.

Nessuna eliminazione ma semplicemente l’elezione del vippone preferito dai telespettatori. Tutti davano per scontato che anche ieri sera trionfasse Soleil Sorge contro Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo, ma non è andata così. I telespettatori hanno votato Nathaly con il 63% delle preferenze, Soleil con il 23% e Carmen soltanto il 14%.

GF Vip 6, reazione estrema nella notte da parte di Soleil Sorge: “Esco. Non ce la faccio più”

Quando Alfonso Signorini ha fatto il nome della Caldonazzo tutti nella casa sono rimasti senza parole, tutti compreso Nathaly. La schiettezza dell’ultima entrata nella casa avrà fatto breccia nei cuori dei telespettatori. Il pubblico chiedeva a gran voce una squalifica della cantante, che non c’è stata e così sembra che molti fan del reality abbiano voluto “punire” le amiche della Ricciarelli.

Leggi anche >>> Anticipazioni Love is in the Air, tutti contro tutti per l’affidamento di Kiraz: colpo di scena

Soleil Sorge dopo la puntata, particolarmente provata per quanto avvenuto al televoto, si è confidata con Manila Nazzaro: “Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più. […] Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro”. L’ex vincitrice di Miss Italia ha cercato di farle cambiare idea: “Non devi dire queste cose nemmeno per scherzo. Come mai? Perché in questi casi non si molla un ca**o, non devi darla vinta e andiamo avanti”.