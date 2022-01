GF Vip 6, concorrente rischia la squalifica: ha violato il regolamento – VIDEO

Amatissima concorrente rischia la squalifica al GF Vip 6: ha violato il regolamento. L’appello sul web mette tutti d’accordo

Se c’è una cosa che Alfonso Signorini ha più volte raccomandato ai concorrenti del GF Vip 6, è quella di non rivelare le nomination palesi ai preferiti della casa. Purtroppo però, c’è chi nel corso dell’ultima puntata ha violato il regolamento. Parliamo di Manila Nazzaro che tornata in salone dopo le nomination, ha riportato tutto a Katia Ricciarelli.

“Marina ha votato Soleil. Soleil ha votato Miriana. Però Soleil l’ha presa anche da Manu”, ha detto Manila. La conduttrice televisiva poi, ancora spronata dalla soprano, ha continuato: “Manuel l’ha presa da Sophie che ha detto ‘tanto sappiamo che va via’ “. A sorprendere il pubblico di Mediaset è stata anche la Ricciarelli che ha indotto la Nazzaro a spifferare le nomination nonostante le fosse proibito.

Manina Nazzaro ha violato il regolamento al GF Vip 6: sul web chiedono che siano presi dei provvedimenti

Intanto, nonostante sia stata Katia Ricciarelli a fare le domande, Manila Nazzaro ha comunque violato il regolamento del GF Vip. In queste ore l’ex miss Italia è stata attaccata sul web: il suo comportamento non è piaciuto a molti. Tra gli appassionati del reality c’è addirittura chi avrebbe chiesto agli autori di prendere seri provvedimenti verso la gieffina.

“Manila andrebbe messa minimo al televoto d’ufficio per non aver rispettato il regolamento”, si legge sul web. Ebbene, staremo a vedere venerdì prossimo quale sarà la decisione che Alfonso Signorini comunicherà alla Nazzaro. Qualora vi dovesse essere una squalifica ne gioverebbe sicuramente Nathaly Caldonazzo: tra le due non scorre buon sangue nella casa del Grande Fratello Vip.