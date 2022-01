Durissimo colpo per Alfonso Signorini: riuscirà a rialzarsi il celebre conduttore? Il Grande Fratello Vip gli sta dando qualche grattacapo

Il Grande Fratello Vip prosegue con la sua sesta edizione tra alti e bassi. Le vicissitudini all’interno della Casa di Cinecittà stanno appassionando i telespettatori, con colpi di scena che come al solito non mancano. Ieri è andata in scena la consueta puntata del Prime Time del lunedì sera. Tra nomination e battute, il format condotto da Alfonso Signorini ha vinto, se pur di misura, la battaglia dello share, ma non quello degli ascolti. Andiamo a vedere nello specifico il perché.

Il 10 gennaio faceva il suo debutto su Rai 1 la fiction ‘Non mi lasciare’, ottenendo subito un buon successo. Andando ad analizzare i dati degli ascolti appena diffusi, si nota come la rete ammiraglia della tv di stato ha collezionato nella fascia serale un ottimo 20,5% di share, con oltre 4.5 milioni di utenti.

Durissimo colpo per Alfonso Signorini: il GF Vip perde la battaglia degli ascolti con Rai 1

La sfida diretta era proprio con ‘Il Grande Fratello Vip’, in grado di vincere il duello a distanza con Rai 1 per quanto concerne lo share (avvantaggiato dalla lunghissima diretta fino all’1 di notte). Meno bene è andata invece sul piano degli ascolti puri, dove la 33a puntata del reality di Alfonso Signorini si è fermato a quota 3.375.000 telespettatori. Dando uno sguardo agli altri programmi in onda, si può notare la solita riuscita del format di ‘Report’, alla prima puntata del 2022, seguita da quasi 2 milioni di persone.

Italia Uno e Rai Due, rispettivamente con ‘Freedom – Oltre il Confine’ e ‘Delitti in Paradiso’, hanno ottenuto appena il 4.4% e il 4.5% di share con entrambi circa 1 milione di utenti (935.000 il primo, 1.000.000 il secondo).

LEGGI ANCHE >>> Sauna bollente e bacio passionale: GF Vip senza freni! – VIDEO

LEGGI ANCHE >>> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva la confessione tanto attesa: pubblico in fermento

Di seguito il dato relativo alle reti ammiraglie:

Rai Uno: Non mi Lasciare ha raccolto 4.561.000 spettatori (20.3%).

Canale 5: Il Grande Fratello Vip ha convinto 3.375.000 spettatori (21.4%).

Alfonso Signorini è già alla ricerca di un riscatto in vista della prossima puntata.