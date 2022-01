Charlene di Monaco, l’ultimo aggiornamento è terrificante: dramma infinito. La principessa sta attraversando un momento davvero delicato

Purtroppo la sua storia è finita sulle pagine dei quotidiani di tutto il mondo da qualche mese a questa parte e non per risvolti positivi. Charlene di Monaco convive da quasi un anno con una serie di problematiche difficili da capire e da risolvere. Il massimo riserbo del principe Alberto non ha fatto altro che accrescere le illazioni provenienti dalla stampa specializzata, sempre alla ricerca di scoop. Purtroppo la sua consorte non gode di buona saluta dai tempi del viaggio in Sud Africa, subito dopo lo scoppio della pandemia. Dall’infezione seguita ad un intervento odontoiatrico, fino alla lunga riabilitazione psico-fisica, è stato un susseguirsi di eventi con poca chiarezza. L’ultimo passaggio confermato ai media è il ricovero nella clinica specializzata in Svizzera, in cui la Wittstock risiede da novembre. Nessuna uscita nemmeno per il periodo natalizio, con la sua famiglia che si è recata in sede per farle visita. I piccoli Jacques e Gabriella sentono la mancanza della mamma e difficilmente potranno resistere ancora a lungo con questa separazione forzata. Il ruolo delle sorella di Alberto, Carolina, è stato fondamentale proprio in questo senso, accudendo come i gemelli come fossero i suoi.

Charlene di Monaco, lo scoop dei media francesi: “Ha perso interesse per la vita”

Una fuga di notizie ha sconvolto però nelle ultime ore il Principato. Alberto sarebbe furioso per quanto riportato dal magazine francese Ici Paris, secondo cui la moglie soffrirebbe di una “profonda tristezza e prostrazione”. In più aggiungono “avrebbe perso interesse nei confronti della vita”. Questa apatia irreversibile starebbe costando, sempre secondo i media transalpini, una cifra superiore ai 100mila euro al Principato. A tanto ammonta infatti la tariffa della struttura di Zurigo per la riabilitazione.

Per ora nessuna conferma è arrivata da Palazzo, anche se riguardo alle condizioni della principessa, lo stesso Alberto avrebbe parlato di una “grande spossatezza” della moglie. “Sembra triste e indebolita. Nessuno sa quali siano le cause della sua tristezza“, fanno sapere da Parigi, incendiando la reazione di Casa Grimaldi. Il diktat è sempre lo stesso: “Lasciateci in pace, lasciateci tranquilli“, come più volte ribadito dall’interno della piccola città-stato, ma a quanto pare la fuga di notizie continua.