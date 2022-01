Calciomercato Juventus, si chiude per il centrocampista: scambio e soldi

La Juventus è pronta a chiudere per il tanto richiesto centrocampista che andrebbe a rinforzare quel reparto che rappresenta l’anello debole della squadra.

L’infortunio di Federico Chiesa non ha cambiato i piani della Juventus. La precedenza va sempre data a un centrocampista. I vari Bentancur, Arthur e McKennie non hanno convinto il mister che ha chiesto almeno un rinforzo per questo reparto. La Vecchia Signora dopo un avvio di stagione deludente si è rimessa in carreggiata puntando a chiudere la stagione nella parte d’élite della classifica.

Data la forte concorrenza di Milan, Inter, Napoli e Atalanta, la società bianconera è coscente che bisogna intervenire sul mercato per poter partecipare anche alla prossima edizione della Champions League. Da qui la decisione di puntare tutto su quel giocatore che dal 2020 è un pallino di Cherubini.

Calciomercato Juventus, si chiude per Bruno Guimaraes: scambio e soldi

Da tempo la Juventus è sulle tracce di un centrocampista che possa spostare gli equilibri uno come Bruno Guimaraes dell’Olympique Lione. Già cercato nel 2020 quando giocava nel l’Atletico Paranaense, secondo quanto riporta Tuttosport, in questi giorni la Vecchia Signora avrebbe fatto un primo sondaggio con una prima richiesta dell’OL di 50 milioni di euro.

La dirigenza bianconera si aspettava una prima richiesta da 30 milioni. I 50 milioni di euro sono una somma che ad oggi pochi club possono permettersi e così per abbassare le richieste dei transalpini, Cherubini vuole inserire Arthur nella trattativa: uno scambio in salsa verdeoro che spingerebbe l’OL ad accettare ma con un conguaglio economico.