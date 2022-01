Barbara D’Urso ha scelto i nomi per La pupa e il secchione: le indiscrezioni

Sono trapelati diversi nomi del cast de La pupa e il secchione, il reality show che presto vedrà alla conduzione Barbara D’Urso su Italia 1.

Al contrario di quanto sostenevano in molti, Barbara D’Urso non scomparirà dal piccolo schermo dopo queste vacanze natalizie. Fra qualche giorno, riprenderà il posto attualmente occupato dalla giornalista Simona Brachetti nella conduzione di Pomeriggio Cinque. Sembra però ormai improbabile il ritorno di Domenica Live o Live – Non è la D’Urso.

Come la stessa conduttrice si è lasciata scappare durante una diretta televisiva, per lei è ormai confermato il ritorno alla conduzione di un reality show in prima serata. Dagospia conferma che si tratta proprio de La pupa e il secchione. Andrà in onda su Italia 1 e diversi nomi del cast sarebbero ormai già stati definiti.

Barbara D’Urso ha deciso il cast: ecco i nomi

Dopo essere stata per diverso tempo la regina del Grande Fratello, Barbara D’Urso ambisce ora a rilanciare Italia 1 presso un pubblico più adulto ed allo stesso tempo a sperimentarsi in un nuovo format. Per l’occasione, ha selezionato alcuni suoi fidati ospiti del salotto di Pomeriggio Cinque, che fino allo scorso anno dedicava ampio spazio al gossip.

Ci sarà Flavia Vento, che forse farà la pupa: aveva sorpreso tutti raccontando a Pomeriggio Cinque di essere stata corteggiata da Tom Cruise. Per quanto riguarda la giuria, invece, si propone una vecchia amicizia della D’Urso, ovvero Simona Izzo. Accanto a lei, ci dovrebbe essere un nome che promette scintille con Flavia Vento.

I nomi del cast de La pupa e il secchione: saranno rivali?

Nella giuria di La pupa e il secchione potrebbe esserci anche Antonella Elia. L’attrice teatrale ed ex velina di Corrado è anche fra i partecipanti di Back to School di Nicola Savino. È esclusa la possibilità che ci sia Giulia Salemi: il suo agente avrebbe ricevuto per lei e per Soleil Sorge l’offerta di fare l’opinionista a L’Isola dei Famosi.