Anticipazioni Una Vita, Miguel rincorre il suo passato: la verità sui suoi genitori

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita svelano che Miguel vuole saperne di più sui suoi genitori: la verità gliela dice Roberto

Le nuove puntate di Una Vita – Acacias 38 andranno in onda, come di consueto, dal lunedì al sabato dalle 14:10 a seguito della soap opera statunitense Beautiful. Le anticipazioni fanno sapere che nei prossimi episodi i telespettatori assisteranno alla verità sui genitori di Miguel rivelatagli da suo nonno Roberto.

Gli Olmedo sono da poco arrivati ad Acacias in una famiglia composta da due nonni, Roberto e Sabina ed il nipote Miguel. Quest’ultimo ha sempre pensato che i suoi genitori fossero morti, perché è quanto gli hanno raccontato i suoi nonni che, difronte alla sua richiesta di rendere omaggio alla madre ed al padre, si sono trovati in difficoltà. Miguel questa difficoltà la nota e comincia a capire che qualcosa non va per il verso giusto.

Anticipazioni Una Vita, i genitori di Miguel sono vivi ed in prigione

Sarà dalle parole tentennanti dei nonni che Miguel comincerà ad indagare sul suo passato e sulla vera morte dei genitori. La sua voglia di sapere la verità, metterà in discussione il matrimonio tra i suoi nonni che finiranno per litigare nel decidere se dirgli o meno la verità: Roberto farà di tutto per eludere Sabina. Un altro motivo di discussione nasce sempre per colpa di Miguel che gli rovina il colpo in banca che stanno programmando da tempo.

Scocciato dalla situazione, Roberto prende la situazione in mano e decide di dire la verità al ragazzo: i suoi genitori sono vivi ed in prigione a causa di una rapina. La rivelazione fa nascere in Miguel sentimenti contrastanti: da un lato i suoi nonni gli hanno nascosto la verità per tanto tempo, dall’altro i suoi genitori sono ancora vivi.