Anticipazioni Love is in the Air, tutti contro tutti per l’affidamento di Kiraz: colpo di scena

La seguitissima serie turca, Love is in the Air, continua a lasciare con il fiato sospeso gli appassionati: tutte le anticipazioni

I nuovi episodi di Love is in the Air continuano a tenere con il fiato sospeso gli appassionati della serie turca. Dopo che Serkan ha scoperto la sua paternità, la custodia di Kiraz finirà in tribunale anche se, questo, potrebbe portare i due protagonisti a riavvicinarsi. Intanto Ayfer e Melek si recano dall’avvocato per comprendere i rischi sull’affidamento: qui scopriranno che per ottenere la tutela della piccola bisognerà avere degli elementi che siano a sfavore di Serkan

Nel frattempo anche Aydan scopre le stesse cose e per questo motivo chiederà aiuto a Deniz: ha bisogno di elementi che possano screditare Eda. Dopo tanti anni di assenza, e di certo non per colpa sua, quando l’architetto scopre che Kiraz è sua figlia, decide di fare il padre. Serkan finirà per viziare la piccola.

Eda e Serkan, la scoperta che lascia entrambi senza parole: le anticipazioni di Love is in the Air

Serkan, dopo aver scoperto la verità su Kiraz, deciderà di fare il padre recuperando il tempo perso. Ma durante una cena con Piril, Engin e Can, alla piccola verrà fatto credere che non vivendo in casa con lei, Serkan possa abbandonarla da un momento all’altro. A questo punto, presa dall’ansia, Kiraz convincerà Eda a dormire a casa del giovane architetto.

Qui la Yildiz scoprirà la Camera dei Segreti: si tratta di una stanza dove il protagonista di Love is in the Air ha custodito tutti i ricordi della sua relazione con Eda. Intanto la ragazza verrà a sapere che Aydan sta raccogliendo false testimonianze per screditarla come madre e ottenere l’affidamento di Kiraz al papà. Anche l’architetto scoprirà che Ayfer sta facendo la stessa cosa contro di lui.

Stando alle anticipazioni di Love is in the Air, il giorno della sentenza il giudice stabilisce che, per il bene della piccola, Eda e Serkan per qualche giorno devono dormire nella stessa camera. Entrambi però occuperanno letti diversi. Per scoprire tutte le vicende dei protagonisti della serie turca, non ci resta che seguire le nuove puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio.