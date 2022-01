Amadeus ha scelto le cinque donne protagoniste di Sanremo: che nomi!

Durante il telegiornale serale, Amadeus ha dato in maniera inaspettata i nomi delle cinque donne che calcheranno insieme a lui il palco del Festival di Sanremo.

Amadeus ha ormai creato una consuetudine riguardo la conduzione del Festival di Sanremo, ovvero l’avvicendamento di cinque donne diverse alla conduzione. L’idea è stata anche ripresa dalla rete concorrente per la trasmissione Le Iene, dove l’avvicendamento ha creato molta curiosità fra il pubblico.

Dopo un primo tentennamento, Amadeus ha riconfermato la sua volontà di condurre anche il Festival della canzone italiana del 2022, specificando che anche quest’anno i presentatori saranno molteplici. Attraverso il suo account social, ad inizio gennaio aveva dato notizia della presenza di Checco Zalone sul palco insieme a lui.

Sanremo, i nomi delle cinque donne del 2022

Durante la diretta del TG1 dell’11 gennaio, in onda dalle 20:00, Amadeus è stato disponibile per la presentazione del prossimo Festival di Sanremo. Il presentatore ha quindi reso noto i nomi delle cinque donne che calcheranno il palco dell’Ariston insieme a lui, forse con la possibilità di fare un monologo come nelle edizioni precedenti.

Ecco dunque i nomi delle attrici: Sabrina Ferilli, Ornella Muti, Maria Chiara Giannetta, Lorena Cesarini e Drusilla Foer. La prima a confermare di essere molto emozionata per l’opportunità è Sabrina Ferilli, che sui propri canali social ha commentato: “Certe notizie è meglio averle da seduti. Grazie Amadeus, ci vediamo il 5 febbraio!“.

Sanremo, ecco la scaletta con le date del programma

Come rivelato da Sabrina Ferilli, c’è già la data in cui ciascuna delle cinque donne del Festival sarà protagonista del palcoscenico. Se la Ferilli sarà presente nell’ultima puntata, Ornella Muti avrà l’apertura. Il 2 febbraio ci sarà l’attrice Netflix Cesarini, poi a seguire l’artista Drusilla Foer – al secolo Gianluca Gori – ed infine Maria Chiara Giannetta.

