Amadeus piazza il super colpo: a Sanremo 2022 sbarca la più amata. Trattative in corso per portare all’Ariston un volto famosissimo

Ancora tre settimane e sapremo tutto, ma intanto il Festival di Sanremo 2022 ogni giorno regala sorprese e nomi nuovi pronti a salire sul palco dell’Ariston dal 1° febbraio. Tra ipotesi e certezze, come quella legata alla presenza di Checco Zalone che è uscito allo scoperto sulla sua presenza, spunta un’ipotesi clamorosa.

Il jolly che Amadeus vuole calare al Festival di Sanremo di chiama Jennifer Lopez. Come ha anticipato l’agenzia ADNKronos, le trattative sarebbero in piedi da tempo e avrebbero anche un senso logico legato ai prossimi impegni della star statunitense. Il 14 febbrario in anteprima e il 17 in tutte le sale uscirà infatti ‘Marry Me – Sposami’, la nuova commedia romantica nella quale JLo recita al fianco di Owen Wilson.

Ecco perché tra poco comincerà un tour anche in Europa per promuovere la pellicola. E quale occasione migliore della platea televisiva del Festival per fare colpo anche in Italia? Il problema non è nell’ingaggio, anche se la Lopez incassa cachet pesanti, quanto piuttosto nelle possibili limitazioni dettate dalla pandemia. Una decisione definitiva comunque sarà presa nei prossimi giorni. In ogni caso per lei non sarebbe nemmeno la prima volta: era già arrivata in Riviera nel 2010 quando a presentare Sanremo era Antonella Clerici nel 2010.

Amadeus piazza il super colpo: tutto quello che già sappiamo sugli ospiti del Festival 2022

Il nome di Jennifer Loper va ad aggiungersi ad ipotesi a certezze sugli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston la prima settimana di febbraio. Se infatti Checco Zalone è una certezza, il resto invece è nel campo delle possibilità. Come ad esempio il nome di Tommaso Paradiso che rimbalza da diversi giorni anche se il suo ruolo non è chiarissimo.

Ma poco prima di Natale era anche emersa la possibilità di rivedere al Festival anche Marco Mengoni pronto per tornare a nove anno dalla vittoria con L’essenziale. Il suo ruolo dovrebbe essere quello che nella passata edizione è stato affidato ad Achille Lauro. Una serie di ‘quadri’ musicali che faranno da intermezzo ai cantanti in gara.