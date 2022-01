Alessia Marcuzzi ha scelto tra Mediaset e Rai e torna in tv: c’è l’accordo

Alessia Marcuzzi tornerà presto in tv. La conduttrice romana ha scelto tra Mediaset e Rai: si parla di un accordo quadro.

È la conduttrice più amata dal pubblico sin dalla sua prima apparizione in tv. Il suo esordio sulle emittenti Mediaset risale al 1995 quando condusse uno dei programmi più seguiti di allora: Colpo di Fulmine. Da quel momento in poi la sua carriera è stata costellata di successi e sempre arrivati alla conduzione di show di Canale 5 o Italia 1. Dopo una lunga collaborazione Alessia Marcuzzi è uscita per un periodo dai circuiti del biscione ma adesso sembra essere pronta al ritorno a casa.

Alessia Marcuzzi è sempre stata uno dei volti simbolo di Italia 1 e Canale 5. Dal Festivalbar alle Iene, e in mezzo il sodalizio con i reality: Grande Fratello, Isola dei Famosi e Temptation Island. Adesso, dopo una pausa, sarebbe pronta a tornare con un “accordo quadro”.

Alessia Marcuzzi ha scelto tra Mediaset e Rai e torna in tv: spunta l’accordo quadro

Come riportano i colleghi di Tvblog la Marcuzzi ha siglato un accordo quadro con Mediaset il quale prevede una serie di impegni importanti. Il primo sarebbe il ritorno alle Iene che ripartiranno mercoledì 9 febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo.

Dopo la kermesse musicale la bionda esplosiva prenderà il comando del programma di Davide Parenti che più volte ha ribadito di attenderla a braccia aperte. Ritorno che il pubblico ha accettato di buon grado dato il feeling creatosi tra la conduttrice e i telespettatori.