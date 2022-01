Al Bano, lite furibonda sconvolge tutti: tensione alle stelle

Momenti di tensione per Al Bano. L’artista di Cellino San Marco coinvolto in una lite: il motivo spiazza tutti

Dopo essersi negativizzato dal Covid-19, Al Bano Carrisi è tornato in Tv. Ospite di Silvia Bortone a “Oggi è un altro giorno” su Rai Uno, l’artista si è scontrato con sua figlia Romina. Il 78enne, intervistato dalla Bortone, ha parlato della suo passato ricordando i genitori Jolanda e Carmelo, l’ex moglie Romina Power e i loro figli.

A tal proposito il cantante si è definito un ‘papà psicologo’ facendo infuriare la sua quartogenita che a “Oggi è un altro giorno” fa parte del cast fisso. La ragazza ha dichiarato tutt’altre parole rispetto al cantante. Romina ha detto di non essersi mai sentita capita da suo padre.

Lite furibonda tra Al Bano e Romina junior sorprende i fan: cosa si sono detti

Ospite a “Oggi è un altro giorno” su Rai Uno, Al Bano Carrisi ha fatto infuriare sua figlia Romina. L’artista ai microfoni della Bortone si è definito un ‘papà psicologo’. La ragazza però non ci sta: Romina ha replicato affermando che uno psicologo ascolta senza cercare soluzioni come invece fa Al Bano.

Parole che senza alcuna ombra di dubbio hanno messo in difficoltà il cantante di Cellino San Marco. A questo punto il 78enne ha dichiarato che il destino con la sua famiglia non è stato molto clemente, ricordando la scomparsa di Ylenia, un dolore che non si è mai rimarginato. Intanto il battibecco tra Al Bano e sua figlia è proseguito: “Il destino è stato carogna nei nostri confronti, ci sono stati eventi che non hanno reso la tua infanzia fantastica”, ha commentato l’artista. Difatti, la scomparsa di Ylenia è avvenuta circa 7 anni dopo la nascita di Romina junior: successivamente è finito anche il matrimonio con la Power.