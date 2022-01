WhatsApp, hai perso alcuni messaggi? C’è un trucco strabiliante per recuperarli

Spunta su WhatsApp un trucco per recuperare tutti i messaggi persi o eliminati per sbaglio: andiamo a vedere come sarà possibile farlo.

Su WhatsApp una delle funzioni più apprezzate è certamente quella che permette di eliminare un messaggio. Spesso però ci capita che a causa dell’interlocutore con cui ci stiamo relazionando, perdiamo dei messaggi importanti proprio per la cancellazione del messaggio. Tranquilli, però, che non è tutto perso visto che ci sono ancora metodi per recuperare i messaggi eliminati sia da noi, che dalla persona con cui stiamo parlando.

Infatti per tutti i device sarà possibile recuperare i messaggi eliminati scaricando WhatsRemoved +. Questo software permetterà di monitorare ogni messaggio inviato o ricevuto all’interno dell’applicazione, salvandolo quindi su un archivio parallelo. Inoltre al suo interno sarà possibile personalizzare il tipo di salvataggio, scegliendo quello che ritieni più importanti e le modalità preferite. L’applicazione è quindi scaricabile gratuitamente per App Store e Play Store.

WhatsApp, l’importante novità per i messaggi audio: cosa cambia

Sono sempre tante le novità all’interno di WhatsApp e nonostante l’applicazione non abbia dato una nessuna news sulla sicurezza, il team di sviluppatori continua a lavorare ad alcuni strumenti. Infatti l’applicazione del gruppo Meta ha deciso di dare la possibilità di i riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli.

Ad annunciarlo ci hanno pensato i portali The Verge e iDownloadBlog. Per lungo tempo quindi gli utenti hanno chiesto questa feature e finalmente l’hanno ottenuta.

Ad ufficiare la notizia ci hanno pensato i canali social del social network. Qui si legge che è in fase di rilascio per tutti i dispositivi (Android, iOS, Web e desktop). Inoltre l’applicazione è autoesplicativa. Infatti basterà aprire una qualsivoglia chat e tenere premuto il classico pulsante del microfono, collocato in basso a destra. Mentre si registra l’audio quindi si potrà stoppare l’invio del messaggio per poi riprenderlo successivamente. Inoltre ci sarà anche l’icona del cestino, se l’utente vorrà eliminare l’audio prima di inviarlo.