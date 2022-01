Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva la confessione tanto attesa: pubblico in fermento

Arriva la confessione che tutti si aspettavano di sentire. Il pubblico è pazzo di gioia dopo l’esternazione fatta dal loro beniamino.

La scorsa edizione del GF Vip, la quinta stagione dello show più amato dal pubblico italiano e non, è stata particolarmente ricca di emozioni e di amicizie e amori. Come ricorderanno tutti i nostri lettori tra le mura della casa più spiata d’Italia era nato il flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. La delusione amorosa portò il velino, oggi a domenica in al fianco di Mara Venier, tra le braccia di Giulia Salemi con la quale sembra essere pronto al grande passo. Oltre agli amori, anche le amicizie come quelle tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello e infine quella che più di tutte ha emozionato i telespettatori, ossia quella tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, quest’ultimo figlio di Alba Parietti.

Dopo la fine del programma la loro amicizia è andata a scemare e, anche se in apparenza sembrerebbe del tutto perduta, in fondo non lo è. Tra le due star della scorsa edizione del GF Vip è tornato il sereno.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva la confessione tanto attesa: “Ci siamo promessi di risentirci”

È tornato il sereno tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi? A quanto pare sì. Il primo indizio era stato lanciato via Instagram dal figlio di Alba Parietti mentre adesso il vincitore del GF Vip 5 in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha confermato tutto.

Leggi anche >>> Gianni Sperti contro Paola Barale, non è finita: nuovo messaggio infuocato – FOTO

“Con chi tra Francesco Oppini e Dayane Mello guarderei la prima puntata di Drag Race Italia? Oppini. Se siamo di nuovo amici? Ci siamo sentiti per farci gli auguri e ci siamo ripromessi di sentirci a breve”. Una bellissima notizia, dunque, per tutti i fan degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip.