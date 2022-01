Tommaso Zorzi comunica in diretta la sua clamorosa decisione: tutti sbalorditi

Torna a parlare Tommaso Zorzi, che ha deciso di rilasciare un’intervista in occasione dell’esordio di Drag Race Italy: la sua clamorosa rivelazione.

È un momento importante per Tommaso Zorzi, che torna in televisione con Drag Race Italy. Il format di Discovery, infatti, debutterà su Real Time e vedrà l’influencer accompagnato da Priscilla e Chiara Francini. Così Zorzi ha deciso di rilasciare un’intervista ad ‘Il Fatto Quotidiano’. Infatti durante l’intervista Tommaso ha rivelato di essere felice della sua scelta e di non voler tornare a Mediaset.

Infatti l’influencer ha affermato: “Non rifarò l’opinionista a L’Isola dei Famosi, desidero restare a Discovery. Un mio sogno? Vorrei che il prossimo progetto fosse un programma firmato da me anche come autore“. Intorno al colosso ci sarebbe un grande fermento creativo e ricambio generazionale, come rivelato anche da Zorzi stesso. Nonostante l’addio, Tommaso ha rivelato di essere comunque in ottimi rapporti con Mediaset ma che al momento non vorrebbe tornare sulle reti del Biscione.

Tommaso Zorzi rivela: “Perché parte della comunità gay mi detesta”

Nel corso della sua ultima intervista Tommaso Zorzi ha rivelato una cosa che gli fa molto male, ossia quello di subire molto odio dalla sua comunità LGBT. L’influencer ha così voluto additare l’origine di quest odio al personaggio. Nonostante sia abituato alle critiche, Zorzi ha però rivelato che quelle della sua comunità gli fanno più male.

Tommaso ha però voluto precisare: “Non è bello ricevere offese spesso pretestuose, anche perché ho la sensazione che arrivino da chi, per altro, fa l’attivista dal divano di casa e non ha mai mosso un dito per la causa“.

Le critiche della comunità LGBT arrivarono proprio in seguito al presunto appoggio a Giorgia Meloni durante il Maurizio Costanzo Show. Infatti l’influencer ha voluto ribadire: “Mi sono scusato più volte ma i mie detrattori hanno continuato a darmi addosso pur avendo specificato il mio pensiero e avendo criticato sempre le politiche di Meloni o Salvini. Più di così non posso fare“. Sulla sua presunta bifobia Zorzi ha poi concluso rivelando che potrebbe dire che ha una sorella bisessuale, ma questo suonerebbe molto come dire “ho tanti amici gay“.