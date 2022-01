Super Green Pass, protesta a Ischia contro l’obbligo su traghetti e aliscafi

"Isolani ma non isolati." Dietro questo striscione si sono riunite alcune decine di persone che questa mattina, lunedì 10 gennaio, hanno protestato sulla Banchina Olimpica del molto di Ischia contro l'obbligo di Green Pass rafforzato sui collegamenti per la terraferma. Da oggi scatta infatti l'obbligo di certificazione verde, in tutta Italia, per chiunque voglia salire su un traghetto o un aliscafo. Misura comune a tutti gli altri mezzi di trasporto presenti sul suolo nazionale.