Sauna bollente e bacio passionale: GF Vip senza freni! – VIDEO

La sauna del GF Vip di quest’anno ha visto più scene bollenti che in tutta la sua vita, incredibilmente ogni bacio passionale scatta proprio lì

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme senza freni: è finalmente scattato il bacio che tutti aspettavano. L’imprenditore partenopeo è riuscito nell’intento di conquistare l’ex professoressa de L’Eredità, nonostante quest’ultima dal primo giorno abbia messo le mani avanti ed affermato che, fuori dal reality show, c’è qualcuno ad aspettarla…o forse c’era.

La sauna è diventata ancor più bollente dopo il passionale bacio scattato tra i due, durante una semplice conversazione che è poi sfociata in un vistoso scambio d’affetto. Nei giorni passati i due hanno dormito anche insieme senza che succedesse alcunché, ma questa volta è accaduto l’imponderabile.

GF Vip, Gianmaria presto costretto all’addio a Federica

L’idillio, purtroppo, durerà poco. Stando a quanto si vocifera nelle ultime ore, entro il 18 gennaio, Gianmaria Antinolfi abbandonerà la Casa del GF Vip per tornare a lavoro. Questa è una condizione posta dallo stesso imprenditore partenopeo che, prima del suo ingresso, ha affermato che non sarebbe mai rimasto fino alla fine per ottemperare ai suoi impegni lavorativi.

Come prenderà l’addio Federica Calemme? I due sembrano una coppia affiatata, nonostante per l’influencer ci fosse qualcuno ad ad aspettarla all’esterno che, evidentemente, non ha più peso nella sua vita. Tuttavia, non è assurdo pensare che la produzione possa fare un brutto scherzo alla Calemme: che questo fidanzato misterioso si presenti al tappeto rosso come accaduto per Delia Duran?