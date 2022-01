Boom Sanremo 2022: con Amadeus ci sarà la protagonista di un’amata fiction!

Tra le fila del Festival di Sanremo 2022 è apparso il primo volto femminile di quest’edizione: è la protagonista di un’amata fiction

Reduce da un incredibile successo con l’amata fiction di Rai Uno, Blanca, l’attrice protagonista Maria Chiara Giannetta non poteva non ottenere una discesa di scale del Teatro Ariston per Sanremo 2022. Stando a quanto rivelato da La Repubblica, la detective cieca compagna fedele di Linneo, suo cane guida, scenderò per la prima volta al fianco di Amadeus nella kermesse musicale italiana, nonché l’evento più importante del Paese.

Si tratta di un meraviglioso traguardo per l’attrice pugliese che, fin qui, ha avuto soltanto ruoli marginali nella TV italiana ma che, con la magistrale interpretazione di Blanca, ha avuto i giusti riconoscimenti. Insieme a Checco Zalone è la seconda ospite pugliese di quest’edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo 2022, le altre indiscrezioni sugli ospiti al Festival

Nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha avuto un’intuizione vincente: alternare i volti femminili di serata in serata e non è escluso che possa riportare anche quest’anno sul palco del Teatro Ariston più nomi. Sebbene sarà difficile superare o equiparare il livello di Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti, Beatrice Venezi e Barbara Palombelli, il direttore artistico farà il possibile per accontentare il pubblico.

Stando ai rumors su Sanremo 2022, sembrerebbe che potrebbe fare il suo ritorno in scena anche Matilda De Angelis, attrice molto apprezzata del panorama italiano. Nelle scorse settimane sono stati fatti anche i nomi di Alessia Marcuzzi e Miriam Leone, ma nessuna delle tre, fin qui, ha trovato riscontro certo della loro presenza.