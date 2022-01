“Se resta nella casa perde il lavoro”: in arrivo un clamoroso ritiro al GF Vip!

Un concorrente della casa del GF Vip rischia di perdere il lavoro se resta all’interno della casa. Scopriamo chi è e cosa sta per succedere.

Un nuovo addio potrebbe sconvolgere le dinamiche del GF Vip. Infatti nelle ultime settimane i telespettatori hanno dovuto subire l’addio di Manuel Bortuzzo, che è uscito dalla casa per allenarsi per le prossime para-olimpiadi. Dopo l’ex nuotatore un altro vippone che con molte probabilità abbandonerà la trasmissione è Gianmaria Antinolfi. Infatti l’imprenditore napoletano ha confessato a Jessica Selassiè che è pronto a a tornare alla sua vita quotidiana.

Infatti Gianmaria avrebbe dichiarato: “Tra 10 giorni vado via, o 20 massimo insieme a Manu. Questa era l’idea, intorno al 20 o metà massimo“. A dare ulteriori novità riguardanti l’uscita ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia, che a ‘Casa Chi’ ha rivelato che molto presto l’avventura del napoletano potrebbe finire. Parpiglia ha infatti affermato: “Quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito, ma lui lo è davvero ed ha davvero preso un periodo sabbatico per il GF Vip“.

GF Vip, Gianmaria Antinolfi vicino all’addio: quando accadrà

Gianmaria Antinolfi è quindi pronto a dire addio alla casa del GF Vip. Infatti Gabriele Parpiglia ha rivelato: “Tra pochissimi giorni questo periodo terminerà. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare“.

Le dichiarazioni del giornalista sono riferite al periodo sabbatico chiesto da Gianmaria all’azienda per partecipare al reality. Inoltre ci sarebbe un ultimatum fissato al 18 gennaio.

Sempre Parpiglia ha poi continuato rivelando ulteriori dettagli: “Entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta e se dice di no perderà il suo lavoro. Cosa potrebbe fargli cambiare idea? L’amore per Federica? Ma il prezzo da pagare è perdere il lavoro e penso che lui non rinuncerà. Secondo me perderemo Gianmaria come concorrente“. Nella prossima puntata del reality quindi scopriremo quale sarà il destino di Antinolfi.