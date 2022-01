Netflix, cambia tutto col nuovo anno: batosta terrificante per gli utenti

Netflix apre l’anno nuovo con una batosta per tutti gli utenti. Andiamo a vedere cosa cambierà a breve per tutti gli abbonati al servizio.

Anche in questo inizio del 2022 Netflix si conferma leader nel settore dello streaming video grazie ai suoi sempre ricchi contenuti televisivi. Un primato detenuto non solo nella penisola italiana, ma nell’intero globo. Infatti milioni di utenti ogni settimana potranno guardare i titoli migliori in streaming, come l’ultima stagione de ‘La Casa di Carta‘ o produzioni cinematografiche come ‘È Stata La Mano di Dio‘ di Paolo Sorrentino e ‘Don’t Look up‘, insomma pellicole da Oscar.

Purtroppo, però, proprio per la presenza di questi grandi pellicole, viste da milioni di spettatori in tutto il mondo, Netflix ha dovuto aggiornare i suoi abbonamenti. Infatti il colosso di Reed Hastings ha deciso di rimodulare i suoi costi mensili, con un lieve aumento che sta colpendo tutti i suoi utenti. Quindi le rimodulazioni sui costi per gli abbonati caratterizzeranno il futuro a breve e medio termine. Andiamo quindi a vedere come cambieranno i costi per l’utenza.

Netflix, rimodulati gli abbonamenti: cosa cambia per gli utenti

Quindi la piattaforma di streaming video ha deciso di lanciare le ultime disposizioni in cui comunica il cambio dei prezzi per due dei tre piani di visione. Infatti la prima modifica riguarda il servizio Premium. Infatti il nuovo costo del è di 18,99 euro, quindi il rincaro è di circa due euro rispetto agli attuali 16,99 euro.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, è possibile inviare messaggi invisibili: che divertimento

Inoltre tutti i clienti di Netflix che attiveranno questo piano avranno a disposizione la visione dei contenuti su 4 dispositivi in contemporanea, oltre che la tecnologia del 4K UHD per la maggior parte dei titoli in catalogo.

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp, hai perso alcuni messaggi? C’è un trucco strabiliante per recuperarli

Mentre invece la secondo modifica riguarda i costi del piano Standard. Per quanto riguarda questo piano, gli sviluppatori hanno deciso di impostare il prezzo a 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. Inoltre il servizio standard permette di utilizzare Netflix su due dispositivi contemporaneamente, con la maggior parte dei contenuti visibili in Full HD.