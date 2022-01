Napoli, la lunga fila per i vaccini: “Vogliamo farlo ma così si crea assembramento”

Oltre tre ore di fila (in media) per chi questo weekend si è recato alla mostra d'oltremare di Napoli con l'obiettivo di essere vaccinato. Tra chi doveva ricevere la prima dose, chi la seconda, chi il richiamo booster, la fila si è snodata per centinaia di metri sia all'esterno che all'interno dell'hub vaccinale. Alcuni denunciano la disorganizzazione, altri vanno via dopo la lunga fila perché impossibilitati a fare la terza dose dopo 4 mesi dalla seconda; altri ancora accompagnano i loro figli. Anche la questione Dad interroga i genitori, divisi tra chi vorrebbe la didattica in presenza e chi, al contrario, pensa che con questa recrudescenza dei contagi sarebbe bene almeno per le prossime settimane di gennaio ritornare alla didattica a distanza.