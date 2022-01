Maria De Filippi costretta ad alzare bandiera bianca: batosta inaspettata!

Una batosta inaspettata per Maria De Filippi costretta ad alzare bandiera bianca: erano anni che non accadeva qualcosa del genere

Maria De Filippi è la Regina indiscussa della domenica di Mediaset ed il trono non glielo toglie nessuno, tranne la concorrenza Rai, almeno per quanto riguarda la giornata di ieri. Inaspettatamente, infatti, nella battaglia continua della domenica, in cui su Rai Uno c’è un’altra Regina della TV, Mara Venier, la moglie di Maurizio Costanzo ha perso per la prima volta dopo tempo immemore.

Gli ascolti di ieri, infatti, registrano 3.257.000 spettatori pari ad uno share del 17.9% per Amici e 3.567.000 spettatori pari ad uno share del 18.9%, nella prima parte, e 3.242.000 spettatori pari ad uno share del 18.5%, nella seconda parte per Domenica In. Un risultato sorprendente visto e considerato che, in genere, la domenica è vittoria indiscussa per la Regina di Mediaset.

Tutti gli ascolti della serata di domenica 9 gennaio

CANALE 5 SENZA FRENI BOOM #tolotolo che stravince la serata con oltre 5,3 milioni e il 22,5%. Rai 1 ferma al 14%#AscoltiTv pic.twitter.com/T0XfCLdtk6 — MasterBB (@MasterAb88) January 10, 2022

Un successo sbalorditivo per Checco Zalone che si sta prendendo qualche soddisfazione in più nelle ultime settimane: dopo l’annuncio di super ospite a Sanremo, arriva un vero e proprio boom di ascolti per Canale 5 con il film Tolo Tolo del 2020 che ha raccolto 5.314.000 spettatori pari al 22.5% di share. Numeri del genere, spesso, sono attribuiti ai film e fiction di Rai Uno che, invece, nella serata di ieri hanno raccolto soltanto 3.084.000 spettatori pari al 14.2% di share con Correre per ricominciare.

Per quel che riguarda, invece, Rai Due The Rookie 4 ha raccolto 1.004.000 spettatori con il 4% e Rai Tre ha raccolto davanti al video 1.453.000 spettatori pari ad uno share del 6.4% con Città Segrete.

Per finire con le reti Mediaset, Italia 1 ha raccolto 1.105.000 spettatori con il 4.9% di share con il film Marvel Doctor Strange e Rete 4 ha incuriosito 809.000 spettatori con il 4.3% di share per Controcorrente Prima Serata.