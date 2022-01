“L’ho corteggiato”, Antonella Clerici spiazza tutti: rivelazione pazzesca

Come sempre, Antonella Clerici sorprende il proprio pubblico con una rivelazione inaspettata: “L’ho corteggiato”. Scopriamo insieme tutti i dettagli

A “E’ sempre mezzogiorno” Antonella Clerici ha parlato della 72esima edizione del Festival di Sanremo ricordando la sua esperienza nel 2010 come conduttrice della kermesse musicale. La 58enne ha chiosato: “Quest’anno a Sanremo ci sarà Checco Zalone. Nel 2010 l’ho corteggiato per la mia edizione del Festival. Sono invidiosa di Amadeus”.

La bionda conduttrice, infatti, nonostante avesse voluto il comico tra i suoi ospiti, non riuscì a chiudere l’accordo. Intanto ha voluto anche precisare: “E’ un’invidia bonaria la mia, ovviamente”. Le parole della Clerici sono arrivate nel corso di una chiacchierata con Cristina Lunardini, conosciuta come zia Cri.

Antonella Clerici, l’imprevisto mentre parla del Festival di Sanremo: “Oggi qui c’è qualcosa che non va!”

Antonella Clerici parlava del Festival di Sanremo a “E’ sempre mezzogiorno” quando ha dovuto fare i conti con un imprevisto in diretta: una padella lasciata sul fornello a induzione acceso stava bruciando. La conduttrice, infatti, ha improvvisamente visto Lorenzo Biagiarelli correre in cucina ed ha esclamato: “Ah.. sta bruciando una padella!”.

Poco dopo alle sue spalle, sempre in cucina, è caduto qualcosa generando un grande tonfo: “Oggi qui c’è qualcosa che non va..”, ha ironizzato l’amata conduttrice parlando con zia Cri. Insomma, con Antonella Clerici non ci si annoia mai. La puntata odierna è stata sicuramente ricca di momenti di spensieratezza anche se in apertura è arrivata la notizia del lutto improvviso: Silvia Tortora. La giornalista è deceduta nel corso della notte: “Era la figlia di Enzo Tortora e aveva solo 59 anni. E’ un giorno di grande dolore per tutti noi quello di oggi”, ha chiosato in apertura la Clerici con le lacrime agli occhi.