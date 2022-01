Keanu Reeves dona il 70% dei suoi proventi di “Matrix” per la ricerca contro la leucemia

Keanu Reeves non si smentisce mai. In senso assolutamente positivo. L'attore di origine libanese è ora in sala con l'ultimo capitolo della saga di Matrix. Ebbene, l'attore ha deciso di donare il 70% dei suoi proventi per questo film alla ricerca contro la leucemia. Patologia di cui la sorella ha sofferto per 10 anni, prima che le cure le permettessero di guarire. Per questo Reeves, consapevole dell'importanza della ricerca nella cura delle malattie più gravi, ha deciso di compiere questo importante gesto. Secondo indiscrezioni, la cifra si aggira intorno ai 31 milioni di dollari.