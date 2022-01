Insigne a Toronto: “Ci vediamo a luglio, all for one”

Il campione d'Europa e capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, saluta i suoi futuri tifosi del Toronto: "Ciao, volevo salutare tutti. Sono contento per questa nuova avventura e volevo ringraziare la società. Ci vediamo a luglio." Insigne si trasferirà in Canada in estate, dove ha firmato un contratto da 11 milioni di Euro l'anno.