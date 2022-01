Grande Fratello, doloroso addio per un amato volto: separazione dopo la nascita della figlia

Arriva l’addio definitivo per un amato volto del Grande Fratello. La separazione è avvenuta dopo la nascita della figlia. La triste notizia.

Stesso destino per due Belen Rodriguez e Ivana Icardi. Entrambe le showgirl hanno vissuto l’addio dal proprio partner subito dopo la nascita della loro figlia. La notizia arriva dalla Spagna dove diversi tabloid hanno annunciato della separazione tra la cognata di Wanda Nara ha rotto dal compagno Hugo Sierra. Dalla loro relazione è nata lo scorso agosto Giorgia. Il fato dunque sembrerebbe aver deciso di far vivere identiche situazioni a Belen e Ivana. La prima infatti si è allontanata da Antonino Spinalbese dopo aver dato alla luce la piccola Luna Marì a luglio 2021.

Il motivo della rottura tra Belen e Antonino non è stato mai svelato mentre tra Ivana e Hugo a decidere per l’allontanamento sembra sia dovuto proprio l’arrivo della bambina. L’arrivo di una figlia nelle loro vite avrebbe provocato degli squilibri che hanno portato i due a una drastica decisione. In un ask su Instagram la sorella di Mauro ha ammesso che dopo la nascita di Giorgia ha iniziato a litigare ogni giorno con Hugo.

Grande Fratello, addio definitivo tra Ivana Icardi e Hugo Sierra: separazione dopo la nascita della figlia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi)

L’ex protagonista del Grande Fratello 16, alla cui condizione vi era Barbara D’Urso, in un ask su Instagram ha così spiegato il motivo della rottura con il suo ormai ex compagno Hugo Sierra. “Eravamo stufi entrambi, non potevamo continuare così”. Secondo TeleCinco nonostante i due abbiano trascorso il recente Natale insieme, la loro storia sarebbe giunta ai titoli di coda.

Leggi anche >>> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva la confessione tanto attesa: pubblico in fermento

Ivana Icardi e Hugo Sierra, 26 anni lei e 47 lui, come ricorderanno i nostri lettori, stanno insieme da circa un anno. I due si sono conosciuti nel 2020 nel corso della esperienza a Supervivientes, reality show al quale quest’anno ha partecipato anche Valeria Marini.