Gianni Sperti contro Paola Barale, non è finita: nuovo messaggio infuocato – FOTO

Le parole di Paola Barale di ieri a Verissimo hanno scatenato un po’ di caos nel mondo dello spettacolo e tra i suoi ex: risponde Gianni Sperti

L’intervista di Paola Barale di ieri, domenica 9 gennaio, ha causato un po’ di caos tra l’opinione pubblica. L’attrice e conduttrice ha deciso di mettersi a nudo e mostrare al pubblico soltanto la verità parlando anche dei suoi due ex amori: Gianni Sperti e Raz Degan.

Dal 1998 al 2002, l’attrice e l’opinionista di Uomini e Donne sono stati sposati, successivamente è arrivato l’ex modello israeliano con il quale, tra alti e bassi, sono arrivati alla definitiva separazione nel 2015: “Gianni e Raz si sono dimostrati allo stesso identico modo: due persone che non hanno avuto il coraggio di mostrarsi come sono, il coraggio di essere loro stessi. Sono fatti della stessa essenza. Io da un uomo voglio verità, complicità, comprensione. Certo, ci sono stati momenti meravigliosi, però, quando poi vedi le cose per quel che sono, i ricordi assumono un valore diverso, un significato diverso”.

Gianni Sperti risponde a Paola Barale: “Ci vuole rispetto”

Nelle scorse ore, Gianni Sperti ha ricondiviso un post su Instagram in cui l’ha taggato la pagina amore_con_amore, quello che c’è scritto è una frase di un ballerino e coreografo russo, Rudolf Nureyev: “L’amicizia, come l’amore, richiede quasi altrettanta arte di una figura di danza ben riuscita. Ci vuole molto slancio e molto controllo, molti scambi di parole e moltissimi silenzi. Soprattutto molto rispetto”.

Quanto postato sui social dall’opinionista di Uomini e Donne è molto eloquente, così come il silenzio assordante di Raz Degan -in genere molto social e con la risposta pronta- che questa volta ha scelto di non commentare, almeno per ora.