GF Vip, colpo di scena in diretta: bloccato dal Covid! – VIDEO

GF Vip, colpo di scena in diretta: bloccato dal Covid! Nessuno se lo poteva aspettare, la notizia è arrivata all’ultimo minuto

Tutti ad aspettare nuovi provvedimenti contro alcuni concorrenti, oppure l’addio ufficiale di chi come Manuel Bortuzzo o Gianmaria Antinolfi ha deciso di andarsene. Ma la vera sorpresa al GF Vip 6 è arrivata a qualche minuto dalla nuova diretta in prima serata sui Canale 5.

Perché anche questa sera gli ex concorrenti avrebbero dovuto essere in studio per commentare quello che succede all’interno della casa. Tutti tranne uno, perché Aldo Montano all’ultimo minuto ha dovuto rinunciare alla sua presenza in studio per un motivo molto specifico.

Lo ha spiegato con una serie di Instagram Stories postate sul suo profilo. Ha spiegato che sua moglie Olga ha scoperto di essere positiva e visto che sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto da quando lui è uscito, è costretto a dare forfait. Dovrà osservare anche lui la quarantena e solo quando sarà libero potrà rifarsi vivo. “Mi dispiace tantissimo vi mando un abbraccione e un bacio grande, spero di rivedervi tra dieci giorni. Un bacio a tutti”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO

GF Vip, colpo di scena in diretta: era già successo più di un anno fa

In effetti non è nemmeno la prima volta che Aldo Montano e la moglie hanno a che fare con il Covid. Era già successo ad inizio dicembre 2020 quando Olga era ancora incinta di Mario junior, nato qualche mese dopo. Erano rimasti contagiati tutti, compresa la figlia Olimpia che allora aveva 3 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Flavio Insinna, clamorosa decisione della Rai: salta tutto

“Siamo acciaccati forte, tutti e tre a casa con Covid da ieri. Per ora abbiamo tosse, febbre e dolori ovunque… Stiamo sotto controllo, sperando che finisca così”, aveva raccontato. E in effetti alla fine era andato tutto a posto. Ma c’è un problema in più: il nome di Olga Plachina infatti è uno dei più gettonati tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi al via da metà marzo. Con due positività alle spalle, partirà per l’Honduras?