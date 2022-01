Gemma Galgani fuori di senno: raggirata dall’ennesimo uomo – VIDEO

Gemma Galgani agguerritissima. La storica dama di Uomini e Donne è stata raggirata dall’ennesimo uomo: la sua reazione sorprende tutti

Uomini e Donne ritorna dopo la pausa natalizia con una puntata colma di colpi di scena: protagonista la dama torinese, Gemma Galgani. L’acerrima nemica di Tina Cipollari ha smascherato un altro cavaliere del trono over. Dopo poche settimane la 72enne si è ritrovata a dover chiudere un’altra conoscenza e, proprio per questo motivo, in studio è arrivata agguerritissima.

A prenderla in giro, questa volta, è stato Leonardo. Gemma su tutte le furie ha dichiarato di aver scoperto alcune cose sul cavaliere. Ma procediamo per gradi. La storica dama di Uomini e Donne ha raccontato di essere stata contattata da una donna misteriosa che le avrebbe detto alcuni particolari su Leonardo. A questo punto la Galgani si è fatta un’idea più chiara su Bozzetti D’Arcangelo.

“Non mi baci e quando lo fai ti pesa perché ti fanno schifo i miei baci, ma ti rendi conto?!”, ha chiosato la 72enne rivolgendosi al suo corteggiatore. “Sei venuto qui per corteggiare me però ti piace la signora bionda”, ha continuato Gemma chiedendo a Leonardo come la donna misteriosa facesse a sapere determinati dettagli. “Quello che ha detto la signora combacia col tuo comportamento. Al fatto che non c’è interesse, non ti va di sentirci, non c’è complicità.. non c’è niente”, ha detto l’acerrima nemica di Tina Cipollari.

Gemma Galgani dopo l’ennesima delusione è apparsa particolarmente amareggiata e agguerrita nei confronti di Leonardo Bozzetti D’Arcangelo. Il cavaliere, che era arrivato a Uomini e Donne per corteggiarla, in realtà è interessato ad un’altra dama bionda: a confermarlo è stata una donna misteriosa a Gemma Galgani.

Nel corso della discussione Leonardo è riuscito a risalire alla persona che avrebbe contattato la 72enne ed ha rivelato che stava quasi per cadere in una truffa: la persona in questione gli avrebbe chiesto 500euro per una figlia malata. “È una donna che ricatta. Per ripicca ha chiamato te”, ha dichiarato Leonardo.

“Non essendo un attore non riuscivi a fingere!”, ha esclamato la De Filippi ricordando l’intero periodo in cui Leonardo è stato a Uomini e Donne per corteggiare Gemma. Anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono mostrati d’accordo con Maria. La padrona di casa, infine, ha educatamente invitato Leonardo a lasciare il programma ma, il cavaliere, si è detto pronto riconquistare la fiducia della dama torinese.