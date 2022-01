Fabrizio Frizzi, spunta un retroscena inaspettato: c’entra Alfonso Signorini

Spunta un retroscena inaspettato su Fabrizio Frizzi, amatissimo conduttore scomparso qualche anno fa. C’entra Alfonso Signorini.

Sono passati quasi quattro anni dalla morte di Fabrizio Frizzi. Il conduttore dei conduttori, rimasto nel cuore di tutti per la sua gentilezza e il suo sorriso contagioso e mai invasivo, è deceduto il 26 marzo 2018, all’età di 60 anni. Il primo campanello d’allarme per Frizzi arrivò il 23 ottobre del 2017 quando, mentre registrava una nuova puntata de L’Eredità, fu colpito da un’ischemia. Da allora ebbe inizio il dramma che a distanza di un anno lo strappò alla vita.

Ancora oggi quell’uomo solare vive nei ricordi dei fan e di tutte quelle persone che hanno saputo amarlo e apprezzarlo quando era ancora in vita. Una di queste è Rita Dalla Chiesa, storico volto di Forum ed ex moglie del conduttore che ha rilasciato una lunga intervista a Bubinoblog. La figlia del generale Dalla Chiesa ha ricordato diversi episodi che vanno da Fabrizio Frizzi al ruolo che ha avuto nella sua vita Alfonso Signorini, fino alla dolorosa fine della sua avventura a Forum nel 2013.

Fabrizio Frizzi, spunta un retroscena inaspettato: parla Rita Dalla Chiesa

Il dolore dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi era troppo forte. Rita Dalla Chiesa nel corso dell’intervista ha rivelato che ad aiutarla a superare lo choc del divorzio dal conduttore e a rendere le sue giornate meno piatte e dolorose ci ha pensato una persona speciale. “Signorini e io siamo molto amici, gli voglio tanto tanto bene e gli sono grata per tantissime cose. Mi ha aiutato durante il periodo della separazione da Fabrizio e sapeva che sarebbero uscite delle copertine che mi avrebbero fatto del male e lui cercava sempre di limitarmi questo male.

Mi ricordo che Alfonso venne anche due volte da Milano a Roma per stare con me, quindi sono cose che non ti dimentichi ed è per questo che per lui l’affetto non finirà mai. L’anno scorso mi chiamò Signorini per il Grande Fratello Vip. Sarei dovuta entrare dopo che se n’era andata la contessa Patrizia De Blanck. Quando mi ha chiamato quella sera per propormi di entrare al Grande Fratello mia figlia stava attraversando un momento molto duro e difficile: aveva perso il marito e io volevo volevo stare vicina”.