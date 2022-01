È sempre mezzogiorno, arriva la notizia di un lutto in diretta: Antonella Clerici si commuove

La puntata del 10 gennaio 2022 di ‘E’ sempre mezzogiorno’ ha affrontato un altro tema piuttosto importante, che riguarda l’aumento dei contagi di Covid. La variante Omicron sta arrivando al suo picco proprio in questi giorni e non risparmia nessuno. Una serie di infezioni che stanno investendo l’Italia come il resto d’Europa, paralizzando il mondo occidentale. Sempre in apertura di puntata, la Clerici ha voluto commentare la situazione attuale, rilanciando anche l’appello alle vaccinazioni, per quel che concerne le dosi booster.

