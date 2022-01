“Djokovic arrestato in Australia”, choc nel mondo dello sport: tutta la verità. Ancora problemi per il campione serbo con le autorità locali

La vicenda legata all’ingresso in Australia di Novak Djokovic sta vivendo contorni grotteschi. Quando la storia sembrava andare verso una naturale conclusione, con l’assegnazione al numero uno del mondo di tennis del visto per disputare lo Slam, è arrivato il colpo di scena. Almeno stando a quanto riportato dal Daily Telegraph, Djokovic sarebbe stato arrestato a Melbourne. La notizia parla della decisione del governo locale di espellerlo indipendentemente dalla sentenza del giudice, che aveva definito “irragionevole” la decisione del governo di negare il visto al fenomeno di Belgrado in mancanza di attestazioni certe della sua positività al Covid nel mese scorso e della conseguente impossibilità a vaccinarsi.

In realtà, secondo quanto citato invece da altre fonti, provenienti dal governo e dall’organizzazione degli Aus Open, citate dai quotidiani The Age e Sydney Morning Herald, Nole non sarebbe in stato di fermo.

Djokovic, smentite sull’arresto: il fratello lancia un appello

La iniziali voci sull’arresto di Djokovic erano state diffuse da fonti serbe, ripresa dai vari media internazionali, ma non sarebbero vere. In queste ore il fratello del campione, Djorde, ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornalista serbo Sasha Ozmo, che ha riportato su Twitter: “L’unica cosa da fare è far circolare la notizia il più possibile. Vogliono nuovamente arrestare Novak che al momento è chiuso con i suoi avvocati nell’ufficio dove hanno seguito l’udienza. Stanno valutando le opzioni“.

Intanto il padre del numero 1, Srdjan Djokovic, ha annunciato una conferenza stampa per le ore 12 italiane (le 22 a Melbourne).