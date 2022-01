Charlene di Monaco, spunta un dettaglio imprevisto: la novità fa male. La principessa è ancora lontana, c’è qualcosa che non sta funzionando

Il 2022 è cominciato così come era finito l’anno prima, per Charlene di Monaco, cioè lontana dal Principato e dai suoi figli. Questo almeno è quanto trapelato fino ad oggi anche se in realtà la verità sembra un’altra. La principessa triste effettivamente non sta a Montecarlo ma una buona notizia negli ultimi tempi almeno c’è.

Charlene è ricoverata da alcune settimane nella clinica di Zurigo che sta cercando di rimetterla in sesto anche se per ragioni di privacy e opportunità le cause del suo ,malessere non sono molte. Così per il momento vale tutto, comprese le voci di profonde crisi nervose dovute forse ai farmaci che ha dovuto prendere nei mesi scorsi. Ma c’è chi ipotizza un profondo disagio di fronte alle regole della Corte e alla vita del marito, perché Alberto non sarebbe così attento alle sue necessità come dovrebbe.

Nel Principato però sono rimasti i suoi due figli, i gemelli Jacques e Gabriella che hanno dovuto festeggiare 7 anni a dicembre senza la mamma. Ecco, la buona notizia è queste: attorno a Natale, anche se è una voce per ora non suffragata da comunicati ufficiali da Palazzo Grimaldi, i bimbi hanno rivisto la mamma. Una visita programmata alla quale ne seguiranno altre perché anche i medici convengono che la loro presenza faccia solo bene a Charlene.

Charlene di Monaco, spunta un dettaglio imprevisto: ecco quello che non torna

Anzi, secondo il magazine ‘Ici Paris’, il principe Alberto avrebbe di recente anche affittato un appartamento vicino alla clinica svizzera nella quale è stata trasferita la moglie. E ha anche deciso, come ha spiegato alla rivista ‘Paris Match’, di non mandare almeno per questo periodo i figli a scuola (’istituto cattolico François d’Assise-Nicolas Barré). Jacques e Gabriella “ora vengono educati a palazzo”, ha spiegato Alberto. Un ulteriore segnale che vuole farli stare più vicini alla madre.

E allora la cattiva notizia, il dettaglio imprevisto che sta sconvolgendo tutti, qual è? Semplice, perché come hanno confermato fonti ufficiali del Principato, questa situazione è destinata a durare a lungo. “La principessa Charlene trascorrerà ancora qualche mese lontana da casa“. Passerà altro tempo prima di rivederla a Montecarlo e sarà una sofferenza per tutti.