“Per anni mi sono rinchiusa nel dolore”: Eleonora Daniele ricorda quel terribile dramma

Eleonora Daniele ha deciso di ricordare quel terribile dramma durante la sua ultima intervista: le sue parole commoventi.

Torna a parlare Eleonora Daniele al di fuori delle telecamere di ‘Storie Italiane‘, il suo talk show in diretta su Rai 2. Infatti la presentatrice ha rilasciato un’intervista a ‘TV Sorrisi e Canzoni‘, raccontando la scomparsa del fratello Luigi. Nelle ultime settimane del 2021, la conduttrice ha anche dedicato il suo libro al compianto fratello. Il libro, intitolato ‘Quando ti guardo negli occhi‘, ripercorre proprio la vita del caro scomparso.

Nella sua ultima intervista quindi la Daniele ha dichiarato: “Il libro sulla sua vita è uscito adesso grazie a mia figlia Carlotta“. La presentatrice ha poi continuato rivelando un importante dettaglio riguardante la sua vita affermando: “Per anni mi sono rinchiusa nel dolore, la sua nascita mi ha aiutato a scrollarmelo di dosso“. Andiamo quindi a vedere l’ultima intervista rilasciata dal volto noto della Rai.

Eleonora Daniele piange la scomparsa del fratello: “Me lo chiedevo ogni giorno”

Eleonora Daniele ha quindi voluto raccontare a TV Sorrisi e Canzoni il dolore per la scomparsa del fratello. Infatti al settimanale la presentatrice ha affermato: “Da ragazzina mi chiedevo spesso perché io e non lui?“. Parlando invece dell’autismo, patologia che affliggeva il fratello, la Daniele ha poi aggiunto: “L’ignoranza è un muro da scalare, ma ce ne sono anche altri come la burocrazia esasperante e la cronica mancanza di fondi per gli operatori“.

Ma nel corso dell’intervista, la conduttrice ha avuto modo anche di parlare di Mara Venier e del rapporto che ha con la protagonista di ‘Domenica In‘. Infatti la Daniele ha rivelato come Mara sia una persona che sa veramente come amare. Parole al miele quindi per la collega in Rai, che non è solamente amata dal pubblico a casa ma anche dall’intero personale del servizio pubblico.