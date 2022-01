Amici 21, concorrente rischia la sostituzione: arriva l’avvertimento – VIDEO

Inizia male la settimana per un’allieva di Amici 21: rischia l’eliminazione. Scopriamo di chi si tratta e perché

Non è stata una giornata semplice questa per l’allieva di canto ad Amici 21, Elena Manuele. La ragazza è stata chiamata al centro della sala da Rudy Zerbi per una comunicazione importante. L’insegnante di canto le ha detto quali sono le sue intenzioni: vuole sostituirla.

Ebbene, per il momento la cantante è ufficialmente ancora un’allieva del talent show di Mediaset ma se non riga dritto, Zerbi ha già la sostituzione: Paily. “Vorrei prendermi questa settimana di tempo per vederle entrambe lavorare e poi prendere una decisione”, ha detto Zerbi alla De Filippi in collegamento video, chiedendo a Paily di restare in casetta.

“Potrebbe essere la sostituzione di una e quindi l’ingesso dell’altra. Oppure non scelgo nessuna delle due e vanno a casa entrambe. Ci sono diverse possibilità e vorrei lasciarle aperte tutte“, ha aggiunto l’insegnante di canto riferendosi alla sua allieva Elena Manuele e alla probabile sostituta, Paily.