Alfonso Signorini stravolge le opinioniste: non era mai successo al GF Vip

Alfonso Signorini sta pensando di portare in campo qualcosa di mai visto al GF Vip: sarebbe la prima volta nella storia del reality

Tutto si può dire di quest’edizione del Grande Fratello VIP tranne che non sia sui generis: un regolamento stravolto, un’eccezione di troppo e Alfonso Signorini che tenta di tenere al guinzaglio i suoi vipponi indisciplinati.

Per aggiungere un po’ di pepe all’interno della Casa, il conduttore e direttore del settimanale Chi le prova tutte e il prossimo ingresso di Delia Duran nella casa è un esempio lampante. Per mettere carne a cuocere, a Cinecittà arrivano sempre più volti che cambiano le carte in tavola: da ultimo, Alessandro Basciano che ha rubato la polpetta dal piatto di Gianmaria Antinolfi. C’è ancora qualcosa che manca, per Signorini, ed è proprio all’interno dello studio.

Alfonso Signorini pensa alla possibilità di avere in studio 3 opinioniste

Com’è noto, Laura Freddi ha vestito temporaneamente i panni di opinionista per sostituire Sonia Bruganelli che ha deciso di staccare un po’ la spina e godersi la famiglia. Da stasera, tuttavia, la moglie di Paolo Bonolis dovrebbe rientrare in studio e la conduttrice potrebbe lasciare il parterre…oppure no.

Stando all’indiscrezione lanciata da Novella 2000, infatti, sembrerebbe che la produzione del GF Vip sia rimasta ampiamente soddisfatta dalla presenza di Laura Freddi a tal punto da voler aggiungere una poltrona in più nello studio. La sua permanenza al reality show, come opinionista, avrebbe anche il benestare delle sue due colleghe, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe che si direbbero favorevoli ad una terza donna nel parterre.