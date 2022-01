Paola Barale senza pietà con gli ex: le parole su Sperti e Raz Degan

Paola Barale non ha fatto sconti ai suoi ex storici: ecco cosa ha raccontato riguardo Raz Degan e l’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti durante la puntata di Verissimo andata in onda il 9 gennaio, .

Paola Barale non si è risparmiata nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo il 9 gennaio. Per i suoi due ex, ha avuto parole al vetriolo, spiegando che sono fatti della stessa essenza. Nonostante siano due persone molto diverse fra loro, entrambi non sarebbero stati sinceri con lei, che ancora non è riuscita a trovare l’uomo della sua vita.

La Barale ha spiegato che in una relazione lei cerca lealtà, comprensione, sincerità. Nè Gianni Sperti, nè Raz Degan sono stati onesti con lei. Si sono mostrati allo stesso modo, perchè per motivi diversi non hanno mai avuto il coraggio di mostrarsi per quello che erano ed aprirsi ad una relazione vera.

Verissimo, l’affondo su Gianni Sperti e Raz Degan

Le parole di Paola Barale riguardo i suoi due ex sono molto dure, tenendo presente che entrambe le relazioni sono durate svariati anni. La showgirl ha tenuto a precisare che lei ha amato moltissimo entrambi: in particolare, con Raz Degan il rapporto è stato totalizzante. Quando è finita la relazione, è quindi caduta da molto in alto, facendosi davvero del male.

LEGGI ANCHE >>> Verissimo, Alessandra Amoroso si commuove: “Di lei faccio fatica a parlare”

NON PERDERTI >>> Verissimo, pesante confessione di Tommaso Zorzi su Francesco Oppini

Oggi nè Raz Degan, nè Gianni Sperti sono considerati da Paola Barale conoscenti o amici: di loro non resta nulla, se non ricordi sbiaditi. Nel corso di una precedente intervista a Non disturbare su Rai 1, Paola Barale aveva spiegato che Raz Degan la metteva spesso da parte. Alla fine, lei aveva deciso di lasciarlo libero di girare il mondo, soffrendo moltissimo.

Perchè è finita fra Paola Barale e Gianni Sperti? Il gossip

La relazione fra Paola Barale e Gianni Sperti è molto chiaccherata. La showgirl ha confessato che lui voleva un figlio, mentre lei non aveva il desiderio di maternità. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Sperti cercherebbe in ogni modo di nascondere la sua omosessualità: sarebbe questa la mancanza di sincerità a cui si riferisce la Barale?

Ecco alcuni frammenti dell’intervista rilasciata a Verissimo:

View this post on Instagram A post shared by Verissimo (@verissimotv)

Questa, invece, la filosofia di vita di Paola Barale: “In attesa dell’uomo giusto mi diverto con quelli sbagliati“.